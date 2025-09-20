20 сентября 2025, 06:00

ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тысячи военных на всех направлениях СВО

Фото: iStock/IherPhoto

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили около 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.





В пресс-центре группировки «Запад» отметили, что в рядах ВСУ погибло свыше 230 людей. На северном направлении противник потерял до 190 человек. Еще 325 украинцев погибли в столкновении с группировкой «Восток».





«Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих», — добавили в пресс-центре «Днепра».