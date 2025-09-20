Достижения.рф

Выяснились потери ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тысячи военных на всех направлениях СВО
Фото: iStock/IherPhoto

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили около 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.



В пресс-центре группировки «Запад» отметили, что в рядах ВСУ погибло свыше 230 людей. На северном направлении противник потерял до 190 человек. Еще 325 украинцев погибли в столкновении с группировкой «Восток».

«Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих», — добавили в пресс-центре «Днепра».
При этом на южном направлении украинцы потеряли более 185 человек убитыми и ранеными, а в зоне ответственности «Центра» российские солдаты уничтожили до 525 вражеских бойцов.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

