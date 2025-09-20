Выяснились потери ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тысячи военных на всех направлениях СВО
Потери ВСУ за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили около 1,5 тысячи военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
В пресс-центре группировки «Запад» отметили, что в рядах ВСУ погибло свыше 230 людей. На северном направлении противник потерял до 190 человек. Еще 325 украинцев погибли в столкновении с группировкой «Восток».
«Потери ВСУ составили более 45 военнослужащих», — добавили в пресс-центре «Днепра».
При этом на южном направлении украинцы потеряли более 185 человек убитыми и ранеными, а в зоне ответственности «Центра» российские солдаты уничтожили до 525 вражеских бойцов.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.