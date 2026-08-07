Российский таксист бесплатно развозит эвакуированных работников Wildberries
В Екатеринбурге местный таксист проявил инициативу и организовал бесплатную доставку домой сотрудников, эвакуированных из логистического центра Wildberries. Об этом стало известно 7 августа.
Как сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости», мужчина заметил растерянных людей у здания, когда сам остановился перекурить. Он предложил помощь всем желающим, отметив, что подобные поступки для него не в новинку: ранее он уже не раз подвозил ночных прохожих, которым было сложно добраться до дома.
По имеющимся данным, часть сотрудников смогла связаться с родными, однако многие остаются на месте у склада. Причиной стало то, что внутри здания остались их личные вещи, ключи и документы.
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Кроме того, до этого публиковались последние новости СВО. Подробности в нашем материале.
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