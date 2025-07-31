Российским бойцам приходится «бодаться» за каждый метр в лесных полосах
На Часовоярском направлении российским бойцам приходится тяжело — они сражаются за каждый метр земли в лесных полосах.
Разведка активно использует беспилотники для обнаружения и уничтожения укреплений врага, что позволяет штурмовикам продвигаться вперед. Артиллерия и ударные дроны также помогают подавлять оборону противника. Об этом военкору RT Александру Яремчуку сообщил начальник разведки штурмовой бригады «Восток», известный под позывным Тэпа.
Напомним, Рогов рассказал, что означает освобождение Темировки для ВС РФ. Он отметил, что освобождение Темировки — это большой шаг к освобождению значительной части региона.
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