Украинские беспилотники повредили жилые дома в российском регионе
Упавшие беспилотники ВСУ повредили жилые дома в Городецком округе Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
По его словам, разрушения также выявили в одном объекте образования и инфраструктуры. Никитин отметил, что школы в районе атаки перевели на дистанционный режим работы, а к местам происшествий прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших при атаке ВСУ на поселок Хомутовка выросло до четырех человек. У 26-летней девушки диагностировали травмы головы и ушиб ноги, у шестимесячной девочки — касательное осколочное ранение правой голени, а у годовалой — акубаротравму и ушиб мягких тканей головы. В медучреждение также обратились родственники ранее пострадавшей женщины.
Хинштейн подчеркнул, что все повреждения оказались легкими, и пострадавшим уже оказали необходимую помощь.
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