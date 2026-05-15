Россия вернула 205 бойцов из украинского плена
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
Освобожденные военнослужащие ВС РФ сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позже их всех доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях военного ведомства.
Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий состоялся 24 апреля — тогда домой вернулись 193 бойца.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал про страшные методы пыток, которые ВСУ применяют против российских военнопленных.
