Россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства

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Создание гиперзвукового комплекса «Орешник» стало возможным благодаря материалам, выдерживающим сверхвысокие температуры. Такое заявление сделал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус.
Россия разработала оружие, использующее технологии, недоступные другим странам.
Разработка включала материалы, способные выдерживать температуры до 2000 градусов, что позволило России опередить мировых конкурентов. Комплекс «Орешник» уже демонстрировался и стал примером передового гиперзвукового вооружения.
В будущем планируется создание новых типов оружия с использованием материалов, способных функционировать при температурах 2500-3000 градусов, заявил Ковальчук.
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Разработка включала материалы, способные выдерживать температуры до 2000 градусов, что позволило России опередить мировых конкурентов. Комплекс «Орешник» уже демонстрировался и стал примером передового гиперзвукового вооружения.
В будущем планируется создание новых типов оружия с использованием материалов, способных функционировать при температурах 2500-3000 градусов, заявил Ковальчук.
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Мария Моисеева