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В Мелитополе силами ПВО сбиты четыре украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Все дроны были уничтожены еще на подлете к городу, но обломки частично повредили инфраструктуру в районе улицы Фрунзе. По информации городской администрации, ущерб от атаки оказался незначительным, и ситуация находится под контролем.

Это очередная попытка украинской стороны использовать беспилотники для нанесения ударов по российским территориям, однако системы ПВО продолжают эффективно отражать угрозы.



Ранее «Радио 1» передавало, что 27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет.

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Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и случайно уничтожил десятки сослуживцев
Военкор Симонов: пулеметчик ВСУ спутал траншеи и перестрелял 20 сослуживцев
28 ноября 2024, 00:15

Фото: istockphoto/IherPhoto

В зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассказывает военный корреспондент RT Александр Симонов.
Инцидент произошел в окопах, где российские бойцы приняли пулеметчика за члена соседнего подразделения и даже снабжали его боеприпасами. Военный корреспондент отметил высокий профессионализм украинского пулеметчика, хотя события развивались очень необычно.

После того как ситуация прояснилась, украинский военный был взят в плен. Ему предложили подписать контракт с российской армией, но он отказался.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

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Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году

В Мелитополе силами ПВО сбиты четыре украинских БПЛА
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Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
28 ноября 2024, 00:07

Фото: iStock/panida wijitpanya

2024 год подходит к концу, но одной из самых острых и важных тем для России остается Специальная военная операция. Как может развернуться ситуация в 2025 году?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что общая тенденция 2025 года для России достаточно положительная.

«На СВО будут успехи. У нас в течение года — что в начале, что в середине, что в конце, действительно будет ровная и успешная ситуация в развитии СВО. Соответственно, наши успехи станут предметом торга на внешнеполитической арене и положительно скажутся на экономике нашей страны. Более того, есть большая доля уверенности, что СВО, по крайней мере активная ее фаза, ближе к концу 2025 года закончится», — сказал таролог.

Он добавил, что в следующем году администрация Трампа возьмет курс на улучшение отношений с Российской Федерацией.

«Скорее всего, это будет носить немного завуалированный характер. То есть мы будем продолжать слышать с трибун в телевизорах какие-то негативные слова в адрес России. Но на деле они будут стараться улучшить с нами отношения и экономические связи», — предсказал собеседник.

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Россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства
Ковальчук: «Орешник» создали благодаря уникальным термостойким материалам
28 ноября 2024, 00:01

Фото: iStock/bpawesome

Создание гиперзвукового комплекса «Орешник» стало возможным благодаря материалам, выдерживающим сверхвысокие температуры. Такое заявление сделал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус.
Россия разработала оружие, использующее технологии, недоступные другим странам.

Разработка включала материалы, способные выдерживать температуры до 2000 градусов, что позволило России опередить мировых конкурентов. Комплекс «Орешник» уже демонстрировался и стал примером передового гиперзвукового вооружения.

В будущем планируется создание новых типов оружия с использованием материалов, способных функционировать при температурах 2500-3000 градусов, заявил Ковальчук.

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#россия
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#разработка
#вооружения
#ядерное оружие
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Медведев объяснил, зачем РФ предупредила США о пуске «Орешника»
Медведев: Россия предупредила США об ударе «Орешника» во избежание конфликта
27 ноября 2024, 23:07

Фото: iStock/donfiore

Россия уведомила США о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», чтобы избежать международной эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что информация была передана в соответствии с действующими соглашениями между странами.
Такое уведомление, по словам Медведева, важно для предотвращения более масштабного конфликта.

На фоне недавних ударов западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям, переговоры по урегулированию ситуации на Украине становятся все менее возможными.

Эти атаки, по мнению Медведева, способствуют дальнейшей эскалации конфликта, переходя его в более напряженную фазу.

В ответ на обострение Москва нанесла удар новой гиперзвуковой баллистической ракетой. Медведев подчеркнул, что ракета была специально создана для использования в боевых условиях и применена впервые.

По информации Дмитрия Пескова, хотя ракета «Орешник» не относится к межконтинентальным, Москва решила уведомить Вашингтон за 30 минут до пуска, используя систему автоматического оповещения Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Это было сделано для сохранения стабильности и контроля ситуации.

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«Вернутся в мешках»: на Западе высмеяли план отправить войска НАТО на Украину
Полковник ВС США Уилкерсон высмеял план отправить войска НАТО на Украину
27 ноября 2024, 23:04

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Заявления глав натовских государств о вводе войск в зону боевых действий заставляют лишь смеяться, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу», — прокомментировал собеседник.

Офицер отметил двуличность и лживость Вашингтона, и если не начнется серьезный диалог с Москвой, который отсутствовал последние семь лет, то у России не останется выбора, кроме как преподать урок США, резюмировал Уилкерсон.

Ранее в МИД РФ оценили возможность Киева обзавестись ядерным оружием.

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#сша
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#сво
#конфликт
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Захарова назвала безумием возможность Киева обзавестись ядерным оружием
Захарова: возможность Киева обзавестись ядерным оружием — безумие
27 ноября 2024, 22:30

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Возможность киевского режима обзавестись ядерными вооружениями — безумие, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она подчеркнула «суицидальный характер» рассуждений такого рода. Кроме того, дипломат упомянула заявление Владимира Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Тогда глава киевского режима на публике сказал о том, что Украина может пересмотреть свое решение об отказе от ядерных вооружений.

«Теперь он использует эту тему в качестве инструмента шантажа своих западных покровителей», — сказала Захарова.
Она резюмировала, что Украину не сдерживают никакие международные договоренности, а вкупе с безответственностью Запада весь мир может быть поставлен на грань катастрофы.

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#украина
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#сво
#конфликт
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#мария захарова
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США призвали Украину к снижению призывного возраста
Reuters: США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет
27 ноября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте, пишет Reuters, ссылаясь на информатора в американской администрации.
«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва — прим. ред.) для своих военных до 18 лет... Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — сказано в материале.
Перед этим украинский боевик Евгений Иевлев в разговоре с телеканалом «Киев 24» заявлял, что в ВСУ нужно призвать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления. Собеседник подчеркнул, для того, чтобы удержать захваченные территории, понадобится еще больше людей.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается.

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Медведев сделал заявление о влиянии «Орешника» на СВО
Медведев: испытания новой ракеты «Орешник» меняют ход СВО
27 ноября 2024, 21:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Ход специальной военной операции изменят испытания новой российской ракеты «Орешник». Об этом в беседе с телеканалом Al Arabiya заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что указанное вооружение было опробовано в зоне боевых действий впервые.
«И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — прокомментировал Медведев.

Россия применила ракету «Орешник» в ответ на удары со стороны Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и Storm Shadow Великобритании. Удары по Курской и Брянской областям произошли 19 и 21 ноября.

Ранее Медведев рассказывал, в каком случае не исключены удары по военным базам НАТО.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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Лавров рассказал, когда терпение у РФ может кончиться
Глава МИД РФ Лавров: терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться
27 ноября 2024, 20:51

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, заявил Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом дипломат прокомментировал удары боевиков ВСУ вглубь российских территорий иностранными дальнобойными ракетами.
«…Терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это — русский мужик долго запрягает...» — сказал Лавров.
Боевики ВСУ нанесли удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях 19 и 21 ноября. В ответ Россия применила ракету «Орешник». Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам отмечал, что «ответ всегда будет».

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