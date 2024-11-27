В Мелитополе силами ПВО сбиты четыре украинских БПЛА

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Российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Все дроны были уничтожены еще на подлете к городу, но обломки частично повредили инфраструктуру в районе улицы Фрунзе. По информации городской администрации, ущерб от атаки оказался незначительным, и ситуация находится под контролем.
Это очередная попытка украинской стороны использовать беспилотники для нанесения ударов по российским территориям, однако системы ПВО продолжают эффективно отражать угрозы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет.
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Это очередная попытка украинской стороны использовать беспилотники для нанесения ударов по российским территориям, однако системы ПВО продолжают эффективно отражать угрозы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет.
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Мария Моисеева