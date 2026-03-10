Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов

10 марта 2026, 07:39

Фото: iStock/ultramarine5

Граждане России испытывают проблемы при открытии и использовании банковских счетов в Нидерландах. В посольстве РФ в Гааге отметили, что россияне нередко сталкиваются с блокировкой и повышенными проверками транзакций. Об этом пишет РИА Новости.