Россияне в Нидерландах подвергаются блокировке счетов
Граждане России испытывают проблемы при открытии и использовании банковских счетов в Нидерландах. В посольстве РФ в Гааге отметили, что россияне нередко сталкиваются с блокировкой и повышенными проверками транзакций. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломаты получают множество жалоб на предвзятое отношение к своим соотечественникам со стороны банков. С 2022 года установили ограничения на максимальный размер депозитов для граждан России — 100 тысяч евро. Исключение делают только для обладателей действующих разрешений на проживание в странах ЕС.
Финансовые учреждения часто закрывают счета, если владельцы не могут быстро подтвердить наличие вида на жительство. Кроме того, банки обязаны проводить углубленные проверки транзакций граждан. Посольство следит за подобными инцидентами и готово реагировать на обращения.
