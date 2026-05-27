Россиянин финансово помогал иностранной организации и получил срок
В Московской области вынесли приговор мужчине, признанному виновным в государственной измене. Речь идет о гражданине России Алексейченко, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что фигурант оказывал финансовую поддержку иностранным государству и организации. Деятельность последней была направленной против безопасности Российской Федерации.
Приговором ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Подсудимый проведет их в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.
Ранее уроженку Казахстана обвинили в госизмене.
