Достижения.рф

Россиянин финансово помогал иностранной организации и получил срок

Мужчину осудили на 12 лет по делу о госизмене в Подмосковье
Фото: istockphoto/simpson33

В Московской области вынесли приговор мужчине, признанному виновным в государственной измене. Речь идет о гражданине России Алексейченко, сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.



Суд установил, что фигурант оказывал финансовую поддержку иностранным государству и организации. Деятельность последней была направленной против безопасности Российской Федерации.

Приговором ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Подсудимый проведет их в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Ранее уроженку Казахстана обвинили в госизмене. Информация появилась 30 апреля.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0