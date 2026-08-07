Россиянин гулял по кладбищам и попал под статью о госизмене
В Ярославский областной суд направили материалы уголовного дела против 48-летнего жителя региона. Об этом стало известно 7 августа «Ленте.ру».
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина на протяжении почти года — с октября 2024-го по август 2025-го — посещал кладбища и целенаправленно собирал сведения о захоронениях участников специальной военной операции. По данным следствия, обвиняемый фиксировал личные данные погибших бойцов, после чего передавал полученную информацию представителям украинских спецслужб.
Дело возбудили по статье о госизмене. Рассмотрение пройдёт в закрытом режиме.
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