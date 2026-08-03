В Одессе задержали стрелка, ранившего четырех сотрудников ТЦК
В Одессе задержали 32-летнего мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают местные СМИ.
В результате нападения пострадали четыре человека. Одного военкома госпитализировали с ранением спины в области легких, его коллеги обратились за медицинской помощью самостоятельно.
Инцидент произошел 2 августа. Мужчина выбежал на улицу и открыл огонь из пистолета по сотрудникам ТЦК. Полиция пыталась штурмовать его квартиру, но ему удалось скрыться. Позднее стрелка задержали.
Ранее сообщалось, что несколько поляков избили трех украинцев из-за громкой музыки в машине. Нападение произошло на территории хостела, где проживали беженцы.
Читайте также: