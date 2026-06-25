Россиянин пытался подорвать здание суда в ДНР

25 июня 2026, 10:23

ФСБ задержала жителя Мариуполя, готовившего теракт в здании суда

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.