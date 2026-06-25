Россиянин пытался подорвать здание суда в ДНР
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.
По его данным, мужчина связался в одно из мессенджеров с представителем украинских спецслужб, после чего по его поручению забрал из тайника СВУ. Россиянин планировал привести его в действие внутри одного из районных городских судов ДНР.
Злоумышленник прибыл на место, однако там его задержали правоохранители, помешав осуществить задуманное. В отношении мариупольца возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Рыбинска Ярославской области, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на объектах железнодорожного и энергетического комплекса.
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