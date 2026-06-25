Достижения.рф

Россиянин пытался подорвать здание суда в ДНР

ФСБ задержала жителя Мариуполя, готовившего теракт в здании суда
Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.



По его данным, мужчина связался в одно из мессенджеров с представителем украинских спецслужб, после чего по его поручению забрал из тайника СВУ. Россиянин планировал привести его в действие внутри одного из районных городских судов ДНР.

Злоумышленник прибыл на место, однако там его задержали правоохранители, помешав осуществить задуманное. В отношении мариупольца возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Рыбинска Ярославской области, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на объектах железнодорожного и энергетического комплекса.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0