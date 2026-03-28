Россиянин погиб при попытке взорвать правоохранителя по указке Киева
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила диверсионно-террористический акт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По версии следствия, гражданин РФ 1995 года рождения вышел на связь с представителями украинских спецслужб. Получив задание, он следил за российским правоохранителем и членами его семьи. Злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должен был заложить под автомобиль жертвы.
При задержании мужчины украинский куратор дистанционно привел бомбу в действие, в результате чего преступник получил ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предотвратили теракт, запланированный Киевом на учебной базе университета МВД в Новороссийске.
