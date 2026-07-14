Россиянка делала фото для СБУ и поплатилась
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка за передачу военных сведений СБУ. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
По данным правоохранителей, женщина самостоятельно установила контакт с представителями украинской спецслужбы через мессенджер Telegram. Злоумышленница рассказала, что увидела на парковке торгового центра в районе донецкой объездной дороги два военных грузовика с полуприцепами и артиллерийскими орудиями. Она сфотографировала их и отправила снимки в чат-бот Telegram-канала СБУ.
Фигурантка передавала украинской стороне сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 275 УК: «Государственная измена».
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали 27-летнего жителя Геленджика, подозреваемого в сборе и передаче сведений спецслужбам Украины.
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