Достижения.рф

Россиянку с сыном вернули домой с Украины при поддержке Катара

Омбудсмен Львова-Белова заявила о возвращении гражданки России с сыном с Украины
Мария Львова-Белова (Фото: kremlin.ru)

Россиянка с шестилетним сыном вернулась в Россию с Украины при поддержке Катара, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в Telegram-канале.



По её словам, женщина в 2020 году уехала к родственникам на Украину и затем не смогла самостоятельно выехать. Также омбудсмен рассказала, что на родину вернулась 15-летняя девочка, которая воссоединилась с матерью: в 2022 году родственники вывезли Анастасию с Украины в Испанию, но сопроводить её в Россию мама не смогла из‑за проблем с оформлением визы.

Ранее Львова‑Белова помогла троим детям воссоединиться с родственниками на Украине.

Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова показала видео с возвращением жителей Курской области с Украины.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0