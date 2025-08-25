Россиянку с сыном вернули домой с Украины при поддержке Катара

25 августа 2025, 13:31

Омбудсмен Львова-Белова заявила о возвращении гражданки России с сыном с Украины

Мария Львова-Белова (Фото: kremlin.ru)

Россиянка с шестилетним сыном вернулась в Россию с Украины при поддержке Катара, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в Telegram-канале.