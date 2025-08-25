Россиянку с сыном вернули домой с Украины при поддержке Катара
Россиянка с шестилетним сыном вернулась в Россию с Украины при поддержке Катара, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребёнка Мария Львова‑Белова в Telegram-канале.
По её словам, женщина в 2020 году уехала к родственникам на Украину и затем не смогла самостоятельно выехать. Также омбудсмен рассказала, что на родину вернулась 15-летняя девочка, которая воссоединилась с матерью: в 2022 году родственники вывезли Анастасию с Украины в Испанию, но сопроводить её в Россию мама не смогла из‑за проблем с оформлением визы.
Ранее Львова‑Белова помогла троим детям воссоединиться с родственниками на Украине.
Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова показала видео с возвращением жителей Курской области с Украины.
