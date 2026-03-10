Прорыв под Константиновкой, взятие Голубовки и активное наступление под Харьковом: последние новости СВО на 10 марта
Российские войска продолжают расширять зоны контроля на нескольких направлениях. Освобождение Голубовки открыло коридор к Краматорску, а на Харьковщине зафиксировано продвижение к Веселому. Давление на оборону ВСУ сохраняется от Гуляйполя до Константиновки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВ Сумской области сохраняется напряженная обстановка. Российские штурмовые отряды ведут наступательные действия, продвигаясь вглубь региона. Зафиксировано методичное занятие новых рубежей темпом от 200 до 350 метров ежесуточно. Очаги столкновений фиксируются в районах Покровки, Максимовщины и Новой Сечи. Южнее Степка используется тактика обхода по балкам в направлении лесополос. Оборона противника строится на действиях небольших мобильных групп, однако общая оперативная инициатива удерживается наступающими силами.
Авиация и расчеты беспилотников наносят удары по выявленным целям. Под огнем находятся позиции в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, а также населенных пунктов Ястребиное, Битица, Храповщина и участков южнее Волфино. В областном центре ликвидирован склад ударных дронов. Продвижение подразделений отмечено на девяти участках: семи — в Сумском районе и двух — в Глуховском.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление от Нескучного, выйдя на подступы к Веселому. Продвижение на этом участке составило более 400 метров. На липцевском направлении фиксируется активное давление, создаются условия для расширения зоны прорыва. В районе Волчанска ожесточенные столкновения идут в Волчанских Хуторах и западнее Старицы. Российские штурмовые группы последовательно теснят противника с оборудованных рубежей. В окрестностях Графского также отмечено продвижение.
Нанесены удары по тыловым объектам и местам сосредоточения сил противника. Поражены склады боеприпасов и военная техника в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном. Высокая активность вражеских беспилотников не меняет хода боевых действий. Пресечена попытка форсирования реки Волчья группой украинских пограничников. Личный состав противника уничтожен огнем армейской авиации в районе Малой Волчьей. На Волчанском направлении общее продвижение штурмовых отрядов достигло 300 метров.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска достигли значительных успехов, расширяя зоны контроля. Минобороны РФ официально подтверждено освобождение населенного пункта Голубовка. Ликвидация этого узла обороны открывает оперативный простор для дальнейшего продвижения: расстояние до Краматорска сократилось до двадцати километров. Севернее завершена зачистка территории между Привольем и Федоровкой Второй. Ликвидированный «карман» больше не сдерживает наступательные действия. Развитие наступления фиксируется также юго-западнее Резниковки.
Основные усилия сосредоточены западнее Северска. Пробивается коридор к транспортным развязкам, ведущим в сторону Славянска. Освобождение Голубовки создает предпосылки для штурма Рай-Александровки — следующего ключевого пункта на пути к агломерации. Боевые действия отличаются высоким накалом на всех указанных участках.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском направлении сохраняется высокое напряжение. Столкновения идут на подступах к Сергеевке и в окрестностях Нового Донбасса. Обороне противника поставлена задача удерживать позиции любой ценой: утрата контроля над этим участком открывает коридор на Доброполье. В Гришино подразделения последовательно вытесняют силы ВСУ к западным окраинам. Продвижение фиксируется в направлении Шевченко через балку Водяной Яр. Активная фаза боев развернулась в районе карьерных разработок на ближних подступах к Кучерову Яру. Тактическая обстановка позволяет наращивать давление на оборонительные порядки противника сразу на нескольких участках.
Гуляйпольское напарвлениеНа Гуляйпольском направлении российские подразделения активизировали наступательные действия. Продвижение фиксируется западнее Гуляйполя в направлении населенного пункта Гуляйпольское. Успешные штурмовые действия разворачиваются на рубеже Верхняя Терса — Воздвижевка, где отражаются контратаки противника. Северо-западнее Рождественского российские военные заняли новые позиции в районе Зарницы. Огневое поражение нанесено по резервам ВСУ.
В окрестностях Великомихайловки и Любицкого ликвидированы три группы усиления. Юго-восточнее Егоровки уничтожено до взвода живой силы противника. Обстановка характеризуется удержанием оперативной инициативы. Боевые действия ведутся с высокой интенсивностью, наступление развивается сразу на нескольких участках.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские подразделения осуществили прорыв на участке между Долгой Балкой и Ильиновкой. Используя тактическое преимущество, штурмовые группы ВС РФ оказывают давление на восточную часть Долгой Балки и ведут зачистку в Ильиновке. Изменение гидрологической обстановки сыграло свою роль, разрушение дамб у Молочарки и Осыково привело к подтоплению низинных территорий.
Противник оставил позиции в затопленных подвалах частного сектора, отойдя к капитальным строениям. Такое перемещение повышает уязвимость подразделений ВСУ для огня артиллерии и ударов беспилотников. Активные уличные бои в самом городе не ведутся. Основные усилия сосредоточены на закреплении южных окраин и ликвидации серых зон. Продвижение на указанном участке создает условия для дальнейшего развития наступления.