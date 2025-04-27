Рубио: США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирным переговорам

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США не расширяют санкции против Российской Федерации, дабы не мешать мирным переговорам по Украине. Позицию Вашингтона разъяснил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе», — уточнил Марко Рубио.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выразил надежду, что получится «сблизить» позиции Российской Федерации и Украины.
Марко Рубио подчеркнул, что санкции только отдаляют от мирного урегулирования конфликта.
«Когда вы начинаете делать такие вещи [вводить санкции], вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть», — поделился госсекретарь США.
Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского вынудят приять предложение президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.
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