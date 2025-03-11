Рядом с местом атаки со стороны БПЛА ВСУ в Москве оказался известный YouTube-блогер

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Рядом с местом ночной атаки со стороны Украины в Москве оказался популярный американский YouTube-блогер Лекс Фридман. Он уточнил в социальных сетях, что с ним все в порядке.
Целей приезда в РФ журналист не назвал, но, согласно публикациям в СМИ, Фридман хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.
По информации журналистов, Фридман также собирается в Саудовскую Аравию, где были делегации США и Украины.
Фридман брал скандальное интервью у Владимира Зеленского. Глава киевского режима не постеснялся использовать в беседе ненормативную лексику.
Перед этим стала известна цель украинского дрона, сбитого в подмосковном Серпухове.
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По информации журналистов, Фридман также собирается в Саудовскую Аравию, где были делегации США и Украины.
Фридман брал скандальное интервью у Владимира Зеленского. Глава киевского режима не постеснялся использовать в беседе ненормативную лексику.
Перед этим стала известна цель украинского дрона, сбитого в подмосковном Серпухове.
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Никита Кротов