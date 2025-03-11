Названа цель сбитого в Серпухове украинского беспилотника

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Нефтебаза «Ока-центр» была целью сбитого в подмосковном Серпухове украинского беспилотника, пишет Telegram-канал Mash.
«Ёмкости для хранения топлива не пострадали. От Борисовского шоссе до «Оки» около 170 метров. Там сейчас разминируют взрывное устройство», — сказано в публикации.Уточняется, что обломки аппарата упали на территорию нефтебазы.
Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу увидел последствия атаки со стороны Украины в Видном подмосковного региона. Представителя организации привезли к жилому комплексу «Видный берег».
Также в МО РФ докладывали, что за ночь противовоздушная оборона ликвидировала 337 украинских дронов. В ведомстве отметили, что это самая массированная атака.
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Никита Кротов