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С начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин, а также свыше 10 тысяч БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 января по 1 апреля 2025 года Украина потеряла 2 495 танков и других боевых бронированных машин, десять самолетов, 10 200 беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 032 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 887 единиц специальной военной автомобильной техники», — посчитали в агентстве основываясь на данных Минобороны РФ.
Если говорить про личный состав, то с начала года украинские войска потеряли почти 140 тысяч человек. За весь 2025 год ВСУ лишились свыше полумиллиона военнослужащих.
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