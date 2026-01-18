Названы возможные цели атаки ВСУ на Северную Осетию

18 января 2026, 11:27

Эксперт Дандыкин: дроны ВСУ долетели до Осетии, чтобы показать дальность удара

Фото: Istock/NiseriN

Украинские военные атаковали Северную Осетию, чтобы продемонстрировать возможность ударов на большом расстоянии. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта атака произошла на фоне неудач ВСУ на фронте.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин предположил, что удар по Беслану нанесли беспилотники самолётного типа. Он считает, что таких дронов было немного. Эксперт отметил, что основной приоритет украинской армии сейчас — южное направление.



По словам эксперта, угроза сохраняется для Ростовской, Воронежской областей, Крыма и Краснодарского края. На новых территориях — Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР — ВСУ применяют в основном другие средства: системы HIMARS или дроны-квадрокоптеры.

«А здесь вот такие дела: видимо, они прилетели, на Чёрном море развернулись и дошли до Осетии. Доходили уже и до Чечни. И до Каспийска в Дагестане», — добавил Дандыкин.