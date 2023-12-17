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Украинские солдаты демотивированы и не испытывают никакого желания воевать. Мбилизция в украинских войсках проходит под дулом автомата.
Сальдо также добавил, что в украинских частях отсутствует какая-либо мотивация, а есть только принуждение и давление пропаганды, которая уже не действует. Поэтому украинская армия не имеет никаких дальнейших перспектив, кроме самых печальных, заключил губернатор.
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