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Украинская сталелитейная компания «Метинвест» приостановила добычу угля на одном из крупнейших угольных месторождений страны, расположенном в районе Красноармейска (Покровска), контролируемого Киевом. Этот участок обеспечивает почти половину добычи угля в Украине, однако из-за интенсивных боевых действий между ВСУ и Российской армией производство остановлено.
Компания сообщила об эвакуации основных сотрудников и их семей из зоны боевых действий, передает Bloomberg.
Руководство «Метинвеста» ранее заявляло, что бронирование специалистов в зависимости от уровня зарплаты, предложенное украинскими властями, только усугубляет социальную напряженность, не улучшая ситуацию в промышленности.
В условиях продолжающегося конфликта угледобывающая отрасль сталкивается с серьёзными вызовами, включая дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией.
Ранее сообщалось, что Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка.
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Руководство «Метинвеста» ранее заявляло, что бронирование специалистов в зависимости от уровня зарплаты, предложенное украинскими властями, только усугубляет социальную напряженность, не улучшая ситуацию в промышленности.
В условиях продолжающегося конфликта угледобывающая отрасль сталкивается с серьёзными вызовами, включая дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией.
Ранее сообщалось, что Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка.
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Мария Моисеева