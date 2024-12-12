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Самый крупный сталелитейный завод Украины остановил добычу угля в ДНР

Bloomberg: украинский «Метинвест» приостановил добычу угля в ДНР
Фото: iStock/liujunrong

Фото: iStock/liujunrong

Украинская сталелитейная компания «Метинвест» приостановила добычу угля на одном из крупнейших угольных месторождений страны, расположенном в районе Красноармейска (Покровска), контролируемого Киевом. Этот участок обеспечивает почти половину добычи угля в Украине, однако из-за интенсивных боевых действий между ВСУ и Российской армией производство остановлено.
Компания сообщила об эвакуации основных сотрудников и их семей из зоны боевых действий, передает Bloomberg.

Руководство «Метинвеста» ранее заявляло, что бронирование специалистов в зависимости от уровня зарплаты, предложенное украинскими властями, только усугубляет социальную напряженность, не улучшая ситуацию в промышленности.



В условиях продолжающегося конфликта угледобывающая отрасль сталкивается с серьёзными вызовами, включая дефицит рабочей силы, вызванный мобилизацией.

​Ранее сообщалось, что Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка.

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Байден отправит Украине новый военный пакет: что в него войдет
США утвердили 72-й пакет военной помощи для Украины
12 декабря 2024, 23:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины, который станет 72-м по счету. Он включит в себя новые поставки ПВО и БПЛА, а также иной техники.
Президент Джо Байден утвердил предоставление пакета помощи, о чём сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

В новый пакет включены системы ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Представители администрации подчеркнули, что поддержка Киева будет продолжаться до окончания президентских полномочий Байдена в январе 2025 года.

Соединенные Штаты продолжают усиливать военную помощь Украине, наращивая её потенциал в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее «Радио 1» сообщило, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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За час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
12 декабря 2024, 23:06

Фото: iStock/sommersby

Российская противовоздушная оборона за час уничтожила 10 беспилотников, запущенных Украиной, над Белгородской и Ростовской областями. По информации ТАСС, атака с использованием БПЛА была направлена на объекты в этих регионах.
Шесть дронов ВСУ были сбиты в небе над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Инцидент произошел 12 декабря с 21:00 до 22:00 по московскому времени. В Минобороны отметили, что атака была частью попытки украинских сил провести террористическую операцию на территории России.

Системы ПВО успешно отразили атаку, предотвратив возможные повреждения и угрозу гражданской инфраструктуре.

Ранее «Радио 1» передавало, что в НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил.

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Москалькова попросила Киев открыть гуманитарный коридор в Курской области
12 декабря 2024, 19:31

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с просьбой предоставить гуманитарный коридор с занятых ВСУ территорий Курской области, чтобы мирные жители могли перебраться в безопасное место.
Об этом сама омбудсмен рассказала ТАСС. Она сообщила, что гражданское население в приграничных районах, оккупированных украинскими войсками, укрываются в подвалах и разрушенных домах. Там нет возможности осуществлять целенаправленный подвоз гуманитарной помощи, что нарушает положения Женевской конвенции.

Москалькова также подчеркнула, что уже наступили холода, а во многих домах отсутствует отопление, теплосети в населённых пунктах разрушены. По словам Москальковой, в Совете по правам человека есть представление о том, сколько людей нуждаются в помощи и где именно они находятся. Теперь слово за украинской стороной.

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За преступления в Курской области военных украинской армии осудили на 15 и 14 лет
12 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/ Zolnierek

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам заключения двух боевиков ВСУ, которые участвовали во вторжении в Курскую область, за совершенные там преступления, передала Главная военная прокуратура.
«Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — говорилось в сообщении.

В августе подсудимыми с иными военными незаконно зашли на территорию Суджанского района Курской области для террористической деятельности и дезорганизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. За несколько дней военные участвовали в нападении, блокировании и удержании под вооруженным контролем территории города, запугивали мирных жителей, много раз открывали огонь на поражение по российским ВС РФ и местному населению.

Главная военная прокуратура отметила, что суд приговорил Панченко к 15 годам лишения свободы, Дмитракова – к 14 годам с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшиеся года он проведёт в исправительной колонии строгого режима

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Премьер Словакии Фицо: Запад в итоге пожертвует Украиной
12 декабря 2024, 19:03

Роберт Фицо и Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Украина неизбежно проиграет в конфликте, так как у неё нет возможности переломить текущие успехи России на поле боя. В конечном итоге страна лишится трети территории и не получит места в НАТО.
Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Киев изначально позволил втянуть себя в «авантюру». Запад хотел с помощью Украины «поставить Россию на колени». Но эти планы сорвались, а после завершения конфликта Европа и США снова будут поддерживать отношения и торговать с Россией.

«Наступит момент, кода Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — считает глава словацкого правительства.

По мнению Фицо, Украина лишится территорий и не получит места в НАТО. Киев позволил втянуть себя в авантюру, которая не может для него хорошо закончиться, уверен премьер-министр Словакии.

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В НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил
Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидала НАТО
12 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/zim286

Россия восстанавливает свои силы и учится на ошибках гораздо быстрее, чем того ожидали в НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Марк Рютте в ходе выступления в европейском отделении фонда Карнеги.
Также глава блока указал на скорость производства оружия Китаем. Так, страна производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем Соединённые Штаты.

На этом фоне Рютте призвал как можно быстрее милитаризировать промышленность Европы и нарастить военные расходы государств-членов НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса призвал направить часть пенсий и социальных выплат в Европе на производство вооружения. Он подчеркнул, что в настоящее время четверть средств из бюджетов европейских государств тратятся на соцвыплаты и пенсии, а нужно их часть применять для строительства сильной обороны НАТО.

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#вооружение
#производство
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Украина проводит эвакуацию из подконтрольного ВСУ села Малая Токмачка
12 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Власти Украины приступили к проведению принудительной эвакуации жителей населённого пункта Малая Токмачка в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, указано на сайте управления местной полиции.
Отмечается, что село находится непосредственно на линии боевого соприкосновения. Часть жителей были эвакуированы ранее, однако некоторые по-прежнему остаются в своих домах.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС, что ВС РФ улучшили позиции в районе контролируемого ВСУ села Малая Токмачка.

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«Ещё одно послание»: в России высказались о повторном применении «Орешника»
Дипломат Долгов: РФ может послать Украине новый сигнал «Орешником»
12 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock/sb2010

Украина уже усвоила первый сигнал России, поданный новым ракетным комплексом «Орешник». Однако США такие знаки пока не заметили, поэтому Москве придётся отправить «ещё одно послание», заявил дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в ближайшие дни Россия может повторить удар «Орешником» по территории Украины. Комментируя это заявление Долгов заявил, что новейшая баллистическая ракета уже оказала заметное влияние на ход конфликта.

Дипломат отметил, что применение таких систем позволяет ликвидировать противника и нанести ущерб разным объектам. На Украине вынесли урок из этого, а в США нет, поскольку «они все делают ценой жизней украинцев».

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Военнопленный ВСУ: Только бегство молодёжи с Украины спасёт им жизни — видео
12 декабря 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

На Украине готовится новый закон о снижении мобилизационного возраста. На этом фоне молодые украинцы массово уезжают из страны под любым предлогом, понимая, что только так можно спасти свою жизнь.
Об этом заявил украинский пленный, бывший военнослужащий 92-й бригады ВСУ Александр Кузнецов в разговоре с военкорами «Русской Весны Молодые люди 17 лет стремятся уехать в Европу, чтобы учиться или работать, зная, что уцелеют только эмигрировав из страны.

«Картина становится всё более понятной. Америка руками Зеленского уничтожает украинскую нацию», — сказал военнопленный.

По словам военного, Зеленский готов положить весь украинский народ в угоду Западу. Он обратился ко «всем мужикам Украины» с призывом вступать в батальон имени Богдана Хмельницкого, где служат бывшие украинские военнопленные и куда записался он сам.

Солдат подчеркнул, что это — его добровольное решение и он принял его для того, чтобы защитить украинский народ от тех, кто всеми средствами старается его уничтожить.

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#зеленский
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