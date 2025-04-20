Россиянам рассказали о важной детали обмена пленными с Украиной

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Крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявили в Министерстве иностранных (МИД) ОАЭ, передает ТАСС.
Согласно данным ведомства, в рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. С начала 2024 года ОАЭ способствовали возвращению более 3,7 тысяч задержанных.
Также стоит уточнить: в качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
В МИД подчеркнули, что стороны конфликта поддержали посреднические усилия, и выразили готовность продолжать поиск путей мирного урегулирования.
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Также стоит уточнить: в качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
В МИД подчеркнули, что стороны конфликта поддержали посреднические усилия, и выразили готовность продолжать поиск путей мирного урегулирования.
«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — указывалось в сообщении.Читайте также:
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Мария Моисеева