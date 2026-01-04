СМИ сообщили, кому принадлежал взорвавшийся в Киеве внедорожник

04 января 2026, 14:59

Взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал боевику ВСУ

Фото: istockphoto/Helios8

Взорвавшийся в Киеве внедорожник, по предварительной информации, принадлежал украинскому военнослужащему. Об этом пишут республиканские СМИ.





Ранее полиция Киева сообщила о взрыве внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, есть пострадавшие.



