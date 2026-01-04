Достижения.рф

СМИ сообщили, кому принадлежал взорвавшийся в Киеве внедорожник

Взорвавшийся в Киеве внедорожник принадлежал боевику ВСУ
Фото: istockphoto/Helios8

Взорвавшийся в Киеве внедорожник, по предварительной информации, принадлежал украинскому военнослужащему. Об этом пишут республиканские СМИ.



Ранее полиция Киева сообщила о взрыве внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«Подорванный на Оболони автомобиль принадлежал военному», — отмечается в статье.


Сейчас на месте работают сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Причины случившегося устанавливаются.

Никита Кротов

