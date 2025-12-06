SHOT: Серия взрывов и сирена слышны в Рязани на фоне работы ПВО по дронам ВСУ
В Рязани слышны взрывы и сирена воздушной тревоги. Предварительно, ПВО уничтожает воздушные цели над городом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Согласно публикации, в центральной и западной части города произошло не менее пяти мощных взрывов. Первые хлопки раздались 5 декабря в 23:45 (мск), они продолжаются до сих пор. В ночном небе можно увидеть яркие вспышки.
В настоящий момент официальной информации о пострадавших или разрушениях в Рязани нет. Также отсутствуют подтверждения о том, что сбиты БПЛА ВСУ.
«Также взрывы были слышны в Воронеже. При атаке повреждена линия электропередач», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Вооруженные силы Украины определить место для встречи «лицом к лицу» после атаки на высотный комплекс «Грозный-Сити». Он добавил, что ВСУ пытаются компенсировать свою слабость атакой по гражданским объектам.