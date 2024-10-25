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СБУ устроила облаву на администраторов пабликов о раздаче повесток по Украине

25 октября 2024, 17:59
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

СБУ устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые публиковали перемещение сотрудников ТЦК и эпизоды мобилизации на Украине.
«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Кроме того, их обвиняют в распространении фейковых сообщений об украинских военных и представителях ТЦК.



Уточняется, что 14 человек задержали в Хмельницкой области, четыре — в Киеве, и одного – в Винницкой области. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.

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Снайпер Росгвардии уничтожил укрывшегося в здании боевика ВСУ в Курской области
25 октября 2024, 17:25

Фото: iStock/zabelin

Снайпер Росгвардии одним выстрелом ликвидировал боевика ВСУ, засевшего в здании, во время штурма одного из населенных пунктов, оккупированного украинскими силами в Курской области.
Уточняется, что снайпер специального подразделения Росгвардии прикрывал действия штурмовиков в одном из населенных пунктов курского приграничья. Он сумел определить местоположение боевика ВСУ по вспышкам от огня и точным выстрелом ликвидировал его.
«В нашем деле главное — скрытность, интуиция, выдержка. В данной ситуации противник не смог проявить выдержку, открыл огонь, обозначил себя и был уничтожен», — приводятся слова снайпера в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащий сдался в плен.

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Найдена школьница, чье письмо хранил при себе погибший боец СВО
25 октября 2024, 17:20

Фото: iStock/Zinkevych

В Сызрани нашли школьницу, которая стала автором письма, найденного у погибшего бойца СВО. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.
После обнаружения письма родственники погибшего Владислава Савельева начали поиски школьницы. Ученица сызранской школы № 14 узнала свой почерк и рисунок под текстом и сразу откликнулась на просьбу родственников бойца и пообещала встретиться с ними.

Напомним, накануне сообщалось, что на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо 14-летней школьницы. В письме девочка благодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.

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NI: Проблемы ВСУ усугубляются ростом случаев дезертирства и неподчинения
25 октября 2024, 17:10

Фото: istockphoto/reflection_art

Проблемы в Вооружённых силах Украины, связанные с личным составом, в последнее время ещё более обострились. Причина заключается в возросшем количестве случаев дезертирства из воинских частей, а также неподчинения военнослужащих приказам командиров.
Об этом сообщает издание The National Interest. В публикации указывается, что сложности в украинской армии находят своё отражение и в обществе в целом: мужчины призывного возраста массово бегут из страны. Автор статьи отмечает, что власти ограничивают возможности отъезда для граждан призывного возраста, но мужчины продолжают попытки покинуть Украину, например, перебравшись через реку Тиса в Румынию. Пограничники постоянно отлавливают беглецов, пытающихся перебраться через границу пешком.

Автор материала с иронией отмечает, что запреты и ограничения на выезд из страны должен бы вызвать много вопросов у американцев, которые считают Украину бастионом демократии. Закрытие границ с целью удержать людей внутри страны, чтобы затем насильно призвать их в армию — это совсем не демократическое поведение, заключает обозреватель.

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#украина
#граница
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Bloomberg пишет об отправке второй группы войск КНДР в Россию
25 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Северная Корея планирует в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отчёты разведки Южной Кореи.
Из документов следует, что первая группа солдат ВС КНДР в составе 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на военных базах на Дальнем Востоке. Теперь же появилась информация об отправке второй группы.В общей сложности на территории России планируется дислоцировать порядка 10 тысяч военных, отмечает южнокорейская разведка.

Также в отчёте указаны масштабы военных поставок КНДР в Россию. Из них следует, что Пхеньян уже отправил около восьми миллионов снарядов местного производства калибра 122 и 152 миллиметра, почти 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4.

Пожелавший остаться анонимным источник в Сеуле заявил агентству, что приведённые в отчёте цифры значительно превышают оценки европейских специалистов касательно объёма поставок вооружения КНДР в Россию.

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#кндр
#россия
#украина
#военные
#сво
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«РВ»: ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk
25 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/aapsky

ВСУ ударили по своему же редчайшему беспилотнику Hawk. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в сентябре прошлого года на Украину поступило всего девять беспилотников Hawk из заказанных Минобороны страны 55-ти. Это делает такой тип беспилотников самым редким в арсенале ВСУ. Такие БПЛА самолётного типа производятся в США.

Однако в ходе боевых действий украинские военные, приняв собственный дрон за российский, ударили в него, уничтожив тем самым одну единицу редчайшего вооружения.

При этом канал не приводит сведения о том, где и когда ВСУ сбили собственный беспилотник Hawk.

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#украина
#всу
#беспилотник
#сво
#вооружение
#сша
#поставки
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На Украине призвали ВСУ отступать из важного города
Стариков: ВСУ следует покинуть Курахово, пока еще это возможно
25 октября 2024, 15:55

Фото: iStock/Diy13

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что солдатам ВСУ необходимо начать эвакуацию из Курахово пока еще это возможно. Соответствующее мнение он высказал на своем YouTube-канале, пишет РИА Новости.
«В ближайшее время начнется битва за Курахово. Главное вовремя вывести наше подразделение, чтобы не попасть в окружение, так как противник профессионально ведет атаки», — пояснил он.

Стариков отметил, что военные ВС России в зоне проведения специальной военной операции разрушили связанность бригад Вооруженных сил Украины. Поэтому, по его словам, логистическое обеспечение и оборонные способности украинских военных ослабли.

Кроме того, он добавил, что ВСУ потеряли инициативу на многих участках фронта, а российские силы занимают новые плацдармы. Стариков резюмировал, что «затишье на фронте закончилось».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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#пво
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Кандидат в вице-президенты США сделал серьёзное признание об Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Киеву придётся уступить территории России
25 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине придётся в любом случае уступить территории России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ходе встречи с избирателями в Мичигане.
Ему задали вопрос о том, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придётся принять решение об уступке своих территорий России. Вэнс ответил, что в конечном итоге Украине придётся это сделать.

После он добавил, что Штаты должны собрать вместе Россию и Украину, чтобы приступить к настоящей дипломатии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что находящаяся в состоянии войны Украина не может войти в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#страны
#нато
#олаф политика
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Минобороны: Силы ПВО сбили девять дронов ВСУ над тремя регионами России
25 октября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима на российские регионы в период с 13:30 до 14:45 по московскому времени. Были сбиты девять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что БПЛА самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Курской, Орловской и Брянской областей. Все беспилотники были сбиты ракетчиками ПВО либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны уточнили, что над Курской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре дрона ВСУ. Ещё три сбили над территорией Брянской области, два — над Орловской областью. Других подробностей атаки БПЛА в оборонном ведомстве не привели.

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#всу
#минобороны
#рф
#пво
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ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
МО: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового пути
25 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка российских войск «Север» предотвратила попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российским военным удалось предотвратить попытку прорыва украинских бойцов в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате этого противник понёс потери в числе около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Также были уничтожены две боевые бронированные машины. А один украинский военнослужащих сдался в плен.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают предпринимать активные и успешные действия по разгрому группировки ВСУ, вторгнувшейся на территорию Курской области.

Кроме того, северная группировка войск нанесла поражения нескольким формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

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#курская область
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