СБУ устроила облаву на администраторов пабликов о раздаче повесток по Украине

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СБУ устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, которые публиковали перемещение сотрудников ТЦК и эпизоды мобилизации на Украине.
«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — говорится в Telegram-канале украинского ведомства.Кроме того, их обвиняют в распространении фейковых сообщений об украинских военных и представителях ТЦК.
Уточняется, что 14 человек задержали в Хмельницкой области, четыре — в Киеве, и одного – в Винницкой области. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.
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