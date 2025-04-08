СБУ заочно обвинила Ольгу Скабееву

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую телеведущую Ольгу Скабееву в поддержке спецоперации и в якобы посягательстве на территориальную целостность украинской республики.
«Служба безопасности заочно сообщила Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в публикации украинского ведомства.
Такие же обвинения СБУ предъявляла певцу Григорию Лепсу, актеру Дмитрию Певцову и другим звездам российского шоубиза. Кроме того, культурных деятелей РФ вносят в список экстремистской организации «Миротворец». В частности, это коснулось стилиста Сергея Зверева, который потерял племянника в зоне боевых действий и 14-летней актрисы Екатерины Темновой, известной по фильму «Манюня».
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