Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам будет подписана через три дня

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Украина и США подпишут соглашение по редкоземельным металлам 28 февраля. Дату сделки прогнозируют Agence France-Presse.
«Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении издания, опубликованном в соцсети X.
Напомним, что Вашингтон и Киев пришли к соглашению по сделке с редкоземельными металлами во вторник 25 февраля. Согласно ей, Украина будет перечислять половину своих доходов от монетизации полезных ископаемых в специальный фонд. Средства из него будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. При этом Киев принял условия соглашения без прописанных там гарантий безопасности, на которых ранее настаивали власти.
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