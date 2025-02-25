В Госдуме раскрыли истинное отношение Трампа к Европе

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
ФРГ не станет противостоять США, несмотря на заявления лидера немецкого блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Мерц высказался против заключения сделки между РФ и США по урегулированию украинского конфликта без учёта интересов Европы.
Он также выразил мнение, что Трамп слишком прагматичен для того, чтобы его хоть сколько-то интересовало будущее европейских стран.
Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.
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«Новому канцлеру необходимо продемонстрировать, что мнение Германии важно для Трампа. Противостоять Соединённым Штатам Америки сегодня Германия не будет в силу неблагоприятных для неё экономических обстоятельств», — заявил Чепа в беседе с RT.
Он также выразил мнение, что Трамп слишком прагматичен для того, чтобы его хоть сколько-то интересовало будущее европейских стран.
Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.
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Элина Позднякова