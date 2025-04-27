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Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт завершился. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X.
Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что украинский политик не собирается заключить мирное соглашение с Российской Федераций.
Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что россияне не являются врагами для граждан США. Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.
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«Зеленский хочет, чтобы этот военный конфликт длился вечно», — обратил внимание член Конгресса Соединенных Штатов Америки.
Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что россияне не являются врагами для граждан США. Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.
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Ольга Енгалычева