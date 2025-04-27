Киевский режим распространяет фейки о пробелах в обороне Сумской области, которым якобы должны поверить ВС РФ и увязнуть в тяжелых боях, так как у ВСУ образовалась острая нехватка ресурсов. Об этом заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с NEWS.ru.