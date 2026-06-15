15 июня 2026, 15:42

Экс-нардеп Царев: протесты в Киеве не приведут к свержению Зеленского

Владимир Зеленский

Протесты жителей Киева против ТЦК не приведут к свержению киевского режима Владимира Зеленского, однако создадут существенные угрозы его власти. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.





В ночь на 15 июня в Киеве прошла волна массовых протестов на фоне агрессивных действий сотрудников территориальных центров комплектования, которые предпринимают попытки незаконной мобилизации. В итоге силовики применили против протестующих слезоточивый газ.





«Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьезную угрозу», — отметил Царев в разговоре с Life.ru.