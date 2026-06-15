«Серьезная угроза»: экс-нардеп ответил, приведут ли протесты в Киеве к свержению Зеленского
Экс-нардеп Царев: протесты в Киеве не приведут к свержению Зеленского
Протесты жителей Киева против ТЦК не приведут к свержению киевского режима Владимира Зеленского, однако создадут существенные угрозы его власти. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
В ночь на 15 июня в Киеве прошла волна массовых протестов на фоне агрессивных действий сотрудников территориальных центров комплектования, которые предпринимают попытки незаконной мобилизации. В итоге силовики применили против протестующих слезоточивый газ.
«Киев понимает угрозы и напряжение в обществе. Что их пугает, так это обстановка внутри страны. И эти протесты сейчас не снесут киевский режим, но представляют для него серьезную угрозу», — отметил Царев в разговоре с Life.ru.
Он уточнил, что украинские власти надеются снизить напряжение в обществе с помощью европейского кредита. Деньги направят на увеличение выплат по контракту с ВСУ, привлечение иностранных наемников и реформу ТЦК, считает экс-нардеп.