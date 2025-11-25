25 ноября 2025, 01:19

МО РФ: Силы ПВО за три часа уничтожили более 30 украинских беспилотников

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 31 беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Большую часть украинских дронов (17) перехватили в акватории Черного моря. Шесть воздушных целей силы ПВО сбили над Азовским морем, три беспилотника – над Крымом и два – над Курской областью. Еще по одному БПЛА ликвидировали над Кубанью, Брянской и Белгородской областями.



«Дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в Минобороны.