МО РФ: Силы ПВО за три часа уничтожили более 30 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 31 беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Большую часть украинских дронов (17) перехватили в акватории Черного моря. Шесть воздушных целей силы ПВО сбили над Азовским морем, три беспилотника – над Крымом и два – над Курской областью. Еще по одному БПЛА ликвидировали над Кубанью, Брянской и Белгородской областями.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в Минобороны.Информация указана за 24 ноября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Тем временем беспилотники ВСУ уже несколько часов пытаются атаковать Краснодарский край. В одном из городов пострадал мирный житель.