Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара, ПВО сбивает беспилотники

SHOT: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара на фоне работы ПВО
В пригороде Краснодара в ночь со 2 на 3 января прогремела серия взрывов. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели, передает Telegram-канал SHOT.



Громкие хлопки стали раздаваться рядом с Краснодаром 2 января в 23:30. Они продолжаются до сих пор — очевидцы услышали уже не менее семи штук. При этом жители южных и юго-западных районов города пишут о звуках мотора в небе. Они характерны для низколетящих БПЛА.

Предварительно, система ПВО сейчас сбивает беспилотники ВСУ. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока нет.

«Также о взрывах пишут жители пгт Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края», — говорится в публикации.
Более того, вчера вечером представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о ввдении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). По его словам, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
