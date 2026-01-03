Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара, ПВО сбивает беспилотники
SHOT: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара на фоне работы ПВО
В пригороде Краснодара в ночь со 2 на 3 января прогремела серия взрывов. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели, передает Telegram-канал SHOT.
Громкие хлопки стали раздаваться рядом с Краснодаром 2 января в 23:30. Они продолжаются до сих пор — очевидцы услышали уже не менее семи штук. При этом жители южных и юго-западных районов города пишут о звуках мотора в небе. Они характерны для низколетящих БПЛА.
Зеленский объявил о назначении нового министра обороны Украины
Предварительно, система ПВО сейчас сбивает беспилотники ВСУ. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока нет.
«Также о взрывах пишут жители пгт Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края», — говорится в публикации.Более того, вчера вечером представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о ввдении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). По его словам, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.