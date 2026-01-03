Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара, ПВО сбивает беспилотники

03 января 2026, 00:23

SHOT: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара на фоне работы ПВО

Фото: iStock/Guilherme Soares

В пригороде Краснодара в ночь со 2 на 3 января прогремела серия взрывов. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели, передает Telegram-канал SHOT.





Громкие хлопки стали раздаваться рядом с Краснодаром 2 января в 23:30. Они продолжаются до сих пор — очевидцы услышали уже не менее семи штук. При этом жители южных и юго-западных районов города пишут о звуках мотора в небе. Они характерны для низколетящих БПЛА.





«Также о взрывах пишут жители пгт Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края», — говорится в публикации.