Военкор доложил об ударе по ресторану с военнослужащими ВСУ в Харьковской области
Безсонов: В Балаклее Харьковской области ракета ударила по ресторану с боевиками ВСУ
Ресторан в Балаклее Харьковской области вечером 1 октября попал под ракетную атаку. В нем этот момент проходило мероприятие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Даниил Безсонов.
По его информации, удар пришелся точно по зданию ресторана «Тбилисо», где находилось большое количество украинских военнослужащих, прибывших минимум на трех автобусах.
«Сейчас горят. После прилета приехали две кареты скорой, и еще около 15 пикапов ВСУ, вывозят тела. Человек 50 – не меньше», — написал Безсонов.Ранее сообщалось, что в Днепропетровске зафиксировали мощный взрыв. Предварительно, в район города могла прилететь межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».
По оценкам, скорость объекта достигала 25 махов (примерно 30 600 км/ч). Воздушная тревога сработать не успела — почти сразу после удара город оказался обесточен.