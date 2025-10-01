Военкор доложил об ударе по ресторану с военнослужащими ВСУ в Харьковской области

01 октября 2025, 23:20

Безсонов: В Балаклее Харьковской области ракета ударила по ресторану с боевиками ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

Ресторан в Балаклее Харьковской области вечером 1 октября попал под ракетную атаку. В нем этот момент проходило мероприятие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Даниил Безсонов.





По его информации, удар пришелся точно по зданию ресторана «Тбилисо», где находилось большое количество украинских военнослужащих, прибывших минимум на трех автобусах.





«Сейчас горят. После прилета приехали две кареты скорой, и еще около 15 пикапов ВСУ, вывозят тела. Человек 50 – не меньше», — написал Безсонов.