ВС Украины запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall» на свои же позиции

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Бойцы ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», совершив ошибку в названии. Об этом стало известно Телерам-каналу «Военный осведомитель».
«Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — сказано в сообщении.Отмечается, что из-за неисправности ракета упала на позиции ВСУ. Другие украинские военные, сделав вывод, что ракету запустили ВС РФ, пригрозили ее пересобрать и запустить обратно.
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