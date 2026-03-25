Военблогер сообщил о резких изменениях в ходе СВО
Военный блогер Юрий Подоляка заявил о резком усилении «тыловой войны» в зоне специальной военной операции. По его оценке, и Россия, и Украина заметно активизировали удары по объектам в глубоком тылу.
Как отметил публицист, одной из ключевых целей украинской стороны стала нефтяная инфраструктура России. По мнению Подоляки, задача таких атак — снизить возможности по отгрузке нефти и помешать России воспользоваться благоприятной ситуацией на мировом рынке. Он также предположил, что в ближайшее время интенсивность ударов по тыловым объектам будет только расти.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта российские средства ПВО, по официальным данным, уничтожили почти 400 украинских беспилотников над территорией страны. Этот налет назвали самым масштабным за последний год.
В числе атакованных объектов оказался порт в Усть-Луге Ленинградской области — крупнейший нефтеналивной порт на Балтике, где произошло возгорание.
