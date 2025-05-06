Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков сбитого БПЛА

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Экстренные службы работают на Каширском шоссе в Москве, где упали обломки украинского беспилотника, сбитого силами ПВО РФ. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что серьезных повреждений или пострадавших нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин рассказал, что Минобороны России успешно отразило атаку пяти беспилотников, направленных на Москву. Все дроны были уничтожены, а власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. По предварительным данным, инцидент не привел к значительным последствиям, и ситуация находится под контролем.
На данный момент количество сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы с разных направлений, суммарно достигло 19 штук.
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Мария Моисеева