Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Шольц раскрыл, как можно понять Путина

Шольц раскрыл, как можно понять Путина

Олаф Шольц: единственный способ понять Путина — разговор с ним
Слева направо: Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Слева направо: Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговор с президентом России Владимиром Путиным по Украине — единственный способ понять, что он думает о переговорах, сказал Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.
У Шольца спросили, почему российский лидер должен вступать в диалог, когда Россия усиливает свои позиции. Канцлер подчеркнул, что рассуждения о соображениях Путина по данной теме бесполезны.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен отреагировала на телефонный разговор Шольца с Путиным. Она назвала беседу маневром канцлера.



Диалог политиков состоялся накануне и длился около часа. Это была первая беседа с декабря 2022 года. Шольц отметил важность начала переговоров по украинскому конфликту.

Читайте также:

Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина

В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль

В Германии предложили выставить Трампу счет за подрыв «Северных потоков»
#мир
#германия
#россия
#олаф шольц
#владимир путин
#украина
#переговоры
#сво
#война
#конфликт
#новости
Администратор телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский погиб на СВО
16 ноября 2024, 21:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Один из администраторов телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский с позывным Щит погиб на СВО. Об этом сообщил сам канал. Боец воевал, как отмечается, на донецком направлении.
По информации «Архангел Спецназа Z», Капинский участвовал в штурмовых действиях и погиб в стрелковом бою. Подписчики могут помнить его, пишет канал, по добрым «кружочкам» и фразе «А чего приуныли то?».
«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — сказано в публикации.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Уголовное дело в отношении блогера, как утверждалось, приостановили.

Читайте также:

Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт в зону СВО

Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

В США раскрыли, какую цену Киев заплатил за нападение в Курской области
#уголовное память
#новости
#сво
#блогер
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли, какую цену Киев заплатил за нападение в Курской области
Берлетик: боевики ВСУ потеряли контроль над всем фронтом из-за атаки под Курском
16 ноября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ утратили контроль над всей линией фронта из-за нападения в Курской области, считает бывший морпех США Брайан Берлетик в разговоре с YouTube-каналом Danny Haiphong.
«Вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова», — сказал Берлетик.
Аналитик уточнил, что в зоне боевых действий бойцы ВС РФ превосходят украинских боевиков и продвигаются вперед, наращивая темп.

«Они (ВСУ) взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — заключил эксперт.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацифицировать и демилитаризовать республику.

Читайте также:

На Западе сделали важное заявление о спецоперации

Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что Украина не получила и половины из обещанных США денег
Зеленский: Украина не получила и половины из обещанных США свыше чем $170 млрд
16 ноября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Киевский режим не получил от Вашингтона и половины обещанных США свыше 170 миллиардов долларов поддержки. Об этом в беседе с «Украинским радио» заявил Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили», — сказал украинский политик.

Перед этим в Минобороны США подчеркивали, что с начала спецоперации на Украине Киеву выделили свыше 182 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, кого в США могут сделать спецпосланником новоизбранного хозяина Белого дома по Украине.

Читайте также:

Пашинян поговорил по телефону с Трампом

Стало известно, от кого зависит судьба конфликта на Украине

«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#деньги
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: россиянина могут сделать спецпосланником Трампа по Украине
16 ноября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Россиянина Бориса Эпштейна, прожившего в стране 11 лет, могут сделать спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информаторов.
«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей», — сказано в материале.
Авторы добавили, что Эпштейн сам проявил инициативу, когда Трамп летел на встречу с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.

Трамп «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего». Причем республиканца не шокировало предложение Эпштейна, резюмировали обозреватели.

Эпштейн родился в 1982 году и жил в Союзе, а затем в РФ до 1993 года.

Читайте также:

«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе

На Западе сделали важное заявление о спецоперации

Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО
#мир
#сша
#украина
#россия
#дональд трамп
#россияне
#конфликт
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Соскин: Трамп захочет немедленной отставки Зеленского
16 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto.com/ru/Diy13

Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
Эксперт утверждает, что формирующаяся команда республиканского политика включает в себя людей, которые презрительно относятся к Зеленскому. Соскин отметил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести какие-либо дела.

К тому же предводитель киевского режима неоднократно пренебрежительно высказывался про Трампа, заключил он.

Ранее сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе сделали важное заявление о спецоперации

Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский
#сша
#эксперт
#политика
#дональд трамп
#администрация
#заявление
#владимир зеленский
#украина
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе сделали важное заявление о спецоперации
Полковник Бо: Украина потеряет всю восточную часть, если не пойдет на переговоры
16 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow

Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
По его словам, Киев может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Такой исход Бо назвал решающей победой РФ.

Полковник заключил, что Запад сильно заблуждался с самого начала украинского противостояния, так как «все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский

Глава МИД Индии заявил об усталости мира от конфликта на Украине

Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине
#дело
#мид
#киев
#спецоперация
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО
16 ноября 2024, 17:45

Фото: iStock/aapsky

За сутки российские войска уничтожили шесть складов с боеприпасами украинской армии и успешно отразили девять контратак противника. По данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины составили более 1755 человек. О последних событиях в зоне СВО на 16 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВСУ продолжают маневренную оборону в Курской области. Противником совершена неудачная контратака у Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские силы продолжают наступление в районе Плёхово. Идут встречные бои. Штурмовые группы войск РФ с тяжелыми боями продвинулись в лесные массивы вблизи населенного пункта Малая Локня. Российскими войсками пресечена попытка переброски подкреплений противника из населенного пункта Журавка.

Купянское направление


В Купянске российские военные после интенсивной артиллерийской подготовки заняли позиции на сахарном комбинате. По украинской бронетехнике и складам горюче-мазочных материалов наносятся постоянные удары. Работа военных осложнена большим количеством дронов противника в воздухе.

Донецкое направление


По занятой российскими военными территории ДНР противник ведет обстрел из ствольной артиллерии и ударными БПЛА. В Центрально-Городском районе Горловки и в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа есть пострадавшие из числа гражданского населения. Получены сведения о применении снарядов кассетного типа.

Красноармейское (покровское) направление


Официально подтверждено освобождение населенного пункта Степановка. Отмечается продвижение войск РФ на юг от линии Солнецевка-Вознесенка. В населенных пунктах Петровка, Пустынка и Пушкино ликвидированы операторы беспилотников.

Угледарское направление


Российские войска продолжают наступление к Великой Новоселке и Дзержинску. Боевые действия ведутся в Новодаровке и Ильинке. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ленинское и Макаровка. Противник потерял более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Харьковское направление


На Харьковском направлении были поражены формирования иностранных наемников, а также личный состав и техника 122-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малые Проходы и Волчанск в Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины составили до 70 военнослужащих, а также четыре 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами. Продолжаются позиционные бои в районе Липцев и Волчанска.

Читайте также:

Гладков: дроны ВСУ ударили по предприятию и дому в Шебекино под Белгородом

Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

ВСУ потеряли элитный спецназ в Херсонской области
#пострадавшие
#военные
#бпла
#днр
#обстрел
#рф
#работа
#техника
#всу
#дроны
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке третьих стран
16 ноября 2024, 17:41

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. Об этом он заявил в интервью «Украинскому радио». По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
«При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной <...> Если мы говорим <...> в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины», — сказал он.
Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Киев подписать невыгодный мир, то на Украине могут начаться массовые беспорядки. Он добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

Читайте также:

Кулеба назвал условия для беспорядков на Украине

«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева

«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
#сша
#президент
#дональд трамп
#украина
#мир
#зеленский
#киев
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба назвал условия для беспорядков на Украине
Кулеба: Украину ждут беспорядки в случае подписания Киевом невыгодного мира
16 ноября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Vadven

Если будущий президент США Дональд Трамп вынудит Украину подписать невыгодный мир, то в республике могут начаться массовые беспорядки, пишет в своем материале для The Economist экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Он считает, что Владимир Зеленский не сразу уступит Трампу, если тот откажется помогать киевскому режиму. Кулеба добавил, что Киев без денег может лишиться позиций целиком, из-за чего Зеленский, возможно, пойдет на диалог, а в республике может начаться хаос.

Украинский дипломат заключил, что подобное положение дел может привести к тому, что Россия завоюет Украину.

Ранее нардеп Верховной рады Украины раскрыл судьбу Владимира Зеленского.

Читайте также:

«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева

«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе

Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#киев
#новости
#дмитрий кулеба
Следите за нашими новостями
в удобном формате