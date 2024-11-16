Шольц раскрыл, как можно понять Путина

Слева направо: Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Разговор с президентом России Владимиром Путиным по Украине — единственный способ понять, что он думает о переговорах, сказал Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.
У Шольца спросили, почему российский лидер должен вступать в диалог, когда Россия усиливает свои позиции. Канцлер подчеркнул, что рассуждения о соображениях Путина по данной теме бесполезны.
Ранее депутат бундестага Севим Дагделен отреагировала на телефонный разговор Шольца с Путиным. Она назвала беседу маневром канцлера.
Диалог политиков состоялся накануне и длился около часа. Это была первая беседа с декабря 2022 года. Шольц отметил важность начала переговоров по украинскому конфликту.
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Ранее депутат бундестага Севим Дагделен отреагировала на телефонный разговор Шольца с Путиным. Она назвала беседу маневром канцлера.
Диалог политиков состоялся накануне и длился около часа. Это была первая беседа с декабря 2022 года. Шольц отметил важность начала переговоров по украинскому конфликту.
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Никита Кротов