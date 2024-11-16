Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина

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ФРГ следовало бы задуматься, почему Адольфа Гитлера еще не лишили в стране статуса почетного гражданина, а не заявлять о важности передачи Киеву крылатых ракет, заявила в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«…Не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почетных граждан», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Перед этим министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла о необходимости передать Киеву крылатые ракеты. Всего Захарова задала ей пять вопросов. Ознакомиться с ними можно в материале «Радио 1».
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