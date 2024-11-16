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Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина

Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

ФРГ следовало бы задуматься, почему Адольфа Гитлера еще не лишили в стране статуса почетного гражданина, а не заявлять о важности передачи Киеву крылатых ракет, заявила в Telegram-канале дипломат российского МИДа Мария Захарова.


«…Не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса «почетных граждан», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Перед этим министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла о необходимости передать Киеву крылатые ракеты. Всего Захарова задала ей пять вопросов. Ознакомиться с ними можно в материале «Радио 1».

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#новости
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МИД РФ: при председательстве Дании в ОБСЕ усилилась антироссийская риторика
16 ноября 2024, 19:36

Фото: iStock/SlavkoSereda

Обстановка на Форуме ОБСЕ по вопросу сотрудничества в области безопасности (ФСОБ) чудовищно усугубилась при председательстве Дании, а антироссийская риторика зазвучала с новой силой. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ. Призывы к наказанию руководства России, как отмечается, датский посол назвал своим «источником для вдохновения».
«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол Гренбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — указано в сообщении.
Данная риторика получила надлежащий отпор с российской стороны, отметили в министерстве, на что Гренбек-Йенсен попытался действовать в нарушение правил, выйти за рамки полномочий и навязать новую модель работы ФСОБ.
«Однако разрешения на это ему никто не давал. Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. Более того, подрывается ключевой для организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет», — подчеркнули в МИД.
Ранее сообщалось, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине. Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.

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Евросоюз готовится к отключению газа из России
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз готов к остановке поставок газа из России
16 ноября 2024, 19:22

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к остановке поставок газа из России. Об этом она написала в соцсети Х на фоне ситуации с перекрытием поставок российского ресурса в Австрию. По ее словам, газовые хранилища в ЕС полностью заполнены.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — отметила она.
Фон дер Ляйен также добавила, что поддержала австрийского канцлера Карла Нехаммера и саму Австрию от имени Евросоюза.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, 16 ноября.

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#экспорт
#газпром
#запрет
#австрия
#поставки
#рф
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Бжания пообещал вернуть ситуацию в Абхазии в правовое русло и стабилизировать ее
16 ноября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Абхазский президент Аслан Бжания пообещал вернуть ситуацию в стране в правовое русло и стабилизировать ее. Такое заявление политик сделал в рамках выездного заседания кабмина в населенном пункте Тамыш.
«Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть родина, которой мы с вами должны служить», — сказал Бжания.
В Абхазии начались протесты на фоне межправительственного соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов в Абхазии. Оппозиционеры считают, что документ расходится с интересами простых людей.

Ранее сообщалось, как в России оценили отказ абхазской стороны от межправительственного соглашения.

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#мир
#абхазия
#новости
#протесты
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Стало известно, от кого зависит судьба конфликта на Украине
Кустурица: развитие конфликта на Украине зависит от Путина и США
16 ноября 2024, 18:55

Фото: iStock/IherPhoto

Дальнейшее развитие конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина и США в целом, а не от итогов американских выборов. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА Новости. По его словам, победа Трампа все же более благоприятный исход по сравнению с победой Харрис.
«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — отметил он.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Отмечалось, что сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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#кремль
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#сша
#выборы
#украина
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Пашинян поговорил по телефону с Трампом
Кабмин Армении: Пашинян поговорил по телефону с Трампом
16 ноября 2024, 18:49

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили в кабмине республики.
«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — прокомментировали в армянском правительстве.
Отмечено, что политики обсудили региональную повестку дня и связанные с ней вопросы.

Ранее стало известно, что армянский премьер-министр попрощался с бородой, выложив видео в личный Telegram-канал.

«Привет, седая борода», — гласила подпись к посту.

Перед этим Пашинян высказался о коллективном подсознании народа.

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#мир
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#сша
#никол пашинян
#дональд трамп
#новости
#переговоры
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В Италии спрогнозировали скорые звонки европейских лидеров в Кремль
Corriere della Sera: Путину будут звонить другие главы европейских стран
16 ноября 2024, 18:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Состоявшийся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным приведет к тому, что в Кремль начнут звонить лидеры и других европейских стран. Об этом в итальянской газете Corriere della Sera написал обозреватель Федерико Рампини.
Согласно мнению Рампини, сам факт телефонного разговора по инициативе Германии стал «первым международным эффектом» избрания на пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Обозреватель подчеркнул, что до инаугурации Трампа остается еще два месяца, однако уже ощущается явная разморозка отношений с Москвой.

Рампини выразил мнение, что одной из причин данного шага со стороны Шольца стали его внутриполитические затруднения, распад правящей коалиции и экономический кризис.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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#владимир путин
#пост
#мнение
#кризис
#фрг
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G7 заявили, что планируют наносить ущерб РФ через санкции и экспортный контроль
16 ноября 2024, 16:42

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G7 заявили, что планируют и дальше наносить ущерб России через санкции, экспортный контроль и другие меры. Соответствующая информация опубликована в совместном заявлении лидеров государств-членов «Группы семи».
«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Также отмечалось, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.

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#компании
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В Германии предложили выставить Трампу счет за подрыв «Северных потоков»
Депутат Ротфусс: ФРГ должна выставить счет Трампу за подрыв «Северных потоков»
16 ноября 2024, 15:52

Фото: iStock/Mesut Dogan

ФРГ должна выставить счет избранному президенту США Дональду Трампу за подрыв «Северных потоков» и последовавшие за этим экономические издержки. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс в беседе с ТАСС. По его словам, такое требование стало бы сигналом для Вашингтона, что Германия не будет подчиняться его интересам.
«Это было бы сигналом Трампу, что мы не намерены подчиняться его интересам», — подчеркнул он.
Ротфусс добавил, что возобновление подачи газа по сохранившейся ветке «Северного потока-2» стало бы ключевым политическом шагом, который бы показал Трампу независимость Германии от США и способствовало бы возобновлению отношений с Россией.

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#сша
#германия
#фрг
#северный поток
#газ
#россия
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Маск раскрыл, что сделает с обвинившими его в связях с РФ
Маск заявил, что найдет и «уничтожит» обвинивших его в контактах с РФ
16 ноября 2024, 15:17

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Американский миллиардер найдет и «уничтожит» обвинивших его в контактах с российской стороной. Об этом создатель соцсети X написал на личной странице.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — спросил предприниматель.
Перед этим американские сенаторы волновались на фоне журналистских сообщений о возможной связи Маска с Россией и призывали начать расследование по этому поводу.

Дипломат МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что сенаторам лучше было бы расследовать коррупцию действующего заокеанского лидера Джо Байдена.

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#илон маск
#россия
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