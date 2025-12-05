Достижения.рф

SHOT: Беспилотники атаковали Краснодарский край, в регионе раздались взрывы

Над территориями Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края прозвучали взрывы. Предварительно, ПВО отражает атаку дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Согласно материалу, очевидцы сообщают о примерно пяти взрывах. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

«Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышан звук мотора в небе», — говорится в публикации.
Из-за угрозы воздушной атаки в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.

Напомним, что вечером 4 декабря украинские беспилотники атаковали Курск. Обломки сбитых БПЛА повредили оконные стекла в нескольких частных домах и один автомобиль.

