SHOT: Беспилотники атаковали Краснодарский край, в регионе раздались взрывы

05 декабря 2025, 02:28

Фото: iStock/irontrybex

Над территориями Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края прозвучали взрывы. Предварительно, ПВО отражает атаку дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Согласно материалу, очевидцы сообщают о примерно пяти взрывах. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.





«Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышан звук мотора в небе», — говорится в публикации.