SHOT: Беспилотники атаковали Краснодарский край, в регионе раздались взрывы
Над территориями Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края прозвучали взрывы. Предварительно, ПВО отражает атаку дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, очевидцы сообщают о примерно пяти взрывах. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
«Со стороны залива были видны яркие вспышки и слышан звук мотора в небе», — говорится в публикации.Из-за угрозы воздушной атаки в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.
Напомним, что вечером 4 декабря украинские беспилотники атаковали Курск. Обломки сбитых БПЛА повредили оконные стекла в нескольких частных домах и один автомобиль.