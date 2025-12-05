Над российскими регионами ликвидировали 44 БПЛА ВСУ

05 декабря 2025, 00:01

Минобороны: Силы ПВО за три часа уничтожили 44 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.





Перехват беспилотников осуществлялся 4 декабря с 20:00 до 23:00 (мск). Наибольшее количество дронов, 30 единиц, устранили над Курской областью.



