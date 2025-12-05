Над российскими регионами ликвидировали 44 БПЛА ВСУ
Минобороны: Силы ПВО за три часа уничтожили 44 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Перехват беспилотников осуществлялся 4 декабря с 20:00 до 23:00 (мск). Наибольшее количество дронов, 30 единиц, устранили над Курской областью.
Путин: Зеленский ставит интересы радикальных националистов выше народа Украины
Еще восемь БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Белгородской, два — над Воронежской и один беспилотник ликвидировали над Брянской областью.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.