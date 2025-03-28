В российском городе прогремели взрывы

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В Россоши Воронежской области в ночь с 27 на 28 марта прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. По данным Telegram-канала Mash, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
Власти пока не подтвердили информацию о возможных повреждениях или жертвах.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
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Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.
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Мария Моисеева