В Шереметьево ввели временные ограничения, возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит Росавиация».
Информацию опубликовали в два часа ночи. Из-за ограничений московский аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов. В пресс-службе добавили, что актуальные данные о можно отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани.
Напомним, что в начале апреля в Москве и Подмосковье обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями. Ожидается, что температура воздуха останется на уровне конца марта и почти не изменится. Такой режим продержится до Вербного воскресенья, 5 апреля.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ближайшие дни уровень воды на десяти реках в России, протекающих через Московскую область, может достичь опасных отметок.
Читайте также: