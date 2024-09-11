В Кремле высказались об арсенале ВС РФ для продолжения СВО

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ВС России располагают всеми необходимыми для продолжения спецоперации средствами, сказал в рамках брифинга журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается работы российских Вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — прокомментировал он.
Ранее Песков отмечал, что решение о разрешении киевскому режиму бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами Запада, скорее всего, уже принято.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник пытается атаковать российские регионы, выбирая в качестве целей мирное население.
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Никита Кротов