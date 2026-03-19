SHOT: ПВО сработала в Невинномысске Ставропольского края, сбито около 10 дронов
В городе Невинномысск Ставропольского края прогремели мощные взрывы — силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По словам очевидцев, громкие хлопки начали раздаваться в районе промзоны после двух часов ночи и продолжаются до сих пор. Многие проснулись от шума: в домах дрожали стёкла, во дворах начала срабатывать автомобильная сигнализация. Всего местные жители насчитали 15–20 взрывов.
Официальных данных о последствиях налёта пока не поступало. Предварительно, на территории уничтожили уже около десяти дронов.
Также этой ночью ВСУ активно атакуют Краснодарский край. Ранее обломки беспилотника упали во дворе многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара — оказались повреждены окна квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили.
