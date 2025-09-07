SHOT: Серия мощных взрывов прозвучала в пригороде Краснодара и в районе Анапы
В Краснодарском крае раздались мощные взрывы. Хлопки слышны в пригороде Краснодара, районе Анапы и Северском районе, пишет Telegram-канал SHOT.
Предварительно, силы ПВО РФ уничтожают дроны ВСУ. Указывается, что скорее всего атаку совершают беспилотники типа «Лютый».
Всего раздалось примерно по четыре взрыва в районе Анапы и в небе над Краснодаром. Громкие звуки также были зафиксированы в двух поселках Северского района Кубани. Возможное количество сбитых воздушных целей в материале не отмечается.
Официальная информация от властей и силовых структур пока не поступала.
Ранее сообщалось, что возможная атака украинских беспилотников замечена над Таганрогом Ростовской области. Очевидцы докладывали о ярких вспышках в небе.
