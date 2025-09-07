Над Таганрогом прогремели взрывы, сработали средства ПВО
Над Таганрогом в Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Предварительно, силы ПВО осуществляют перехват дронов ВСУ на подлете к городу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Также поступила информация о серии хлопков в районе Ейска Краснодарского края. Местные жители рассказали, что около получаса назад слышали 3-4 взрыва и наблюдали в небе характерные вспышки.
Официальной информации от властей и силовых структур на данный момент нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что силы ПВО сбили вечером 6 сентября 31 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Республики Крым.
Также сообщалось, что беспилотник ВСУ вторгся в воздушное пространство Республики Адыгеи. Вражеский дрон атаковал аул Афипсип Тахтамукайского района. В результате его падения три частных дома получили повреждения.
