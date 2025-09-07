Над Таганрогом прогремели взрывы, сработали средства ПВО

07 сентября 2025, 01:36

SHOT: Взрывы прозвучали над Таганрогом Ростовской области, ПВО сбивает БПЛА ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Таганрогом в Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Предварительно, силы ПВО осуществляют перехват дронов ВСУ на подлете к городу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.