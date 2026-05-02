Российские ПВО за шесть часов сбили 146 беспилотников ВСУ над 12 регионами
Российские силы ПВО за шесть часов сбили над 12 регионами страны 146 беспилотников самолётного типа, которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны атаковали в период с 14:00 до 20:00 мск. Средства ПВО ликвидировали беспилотники над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями и над Московским регионом.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны РФ сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами. После этого в Челябинской области предотвратили попытку пролёта украинского БПЛА. В материале «Радио 1» рассказываем все последние новости СВО на 2 мая.
