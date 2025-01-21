Shot: в Смоленске взрывы на фоне объявленной опасности атаки БПЛА

Фото: iStock/dzika_mrowka
Жители Смоленска рассказывают о взрывах на фоне объявленной в области опасности атаки беспилотников. Об этом пишет Shot.
«Серия взрывов прогремела над Смоленском. Предварительно, целью атаки является местный НПЗ Ярцево», — сообщают в telegram-канале.
Беспилотники ВСУ летят в сторону нефтеперерабатывающего завода Ярцево. Также в городе работает система ПВО. Предварительно, удалось сбить несколько беспилотников. Ранее в Смоленской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Жители Смоленска рассказали, что всего слышали от трех до семи взрывов. На данный момент информации о пострадавших и повреждениях нет.
Читайте также:
Shot: в городе Лиски Воронежской области пожар на НПЗ после атаки дронов ВСУ
Саперы РФ разминировали почти миллион квадратных метров освобожденных территорий
Макрон: не стоит ждать окончания украинского конфликта в ближайшие дни
Иван Мусатов