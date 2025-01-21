Европа могла бы открыть второй фронт против Украины, чтобы избежать своего развала, но политики продолжают пресмыкаться перед США, тем самым предавая свой народ. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии для NEWS.ru. По его мнению, если бы европейская элита обладала здравым смыслом, то сразу приняла бы такое решение.